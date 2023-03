Speedrunner schafft es, das "unmögliche" zusätzliche Leben in Super Mario 64 zu ergattern, fast 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung

HQ

Es hat Blut, Schweiß und Tränen gekostet und die besten Jahre des Lebens sind vergangen, aber jetzt ist es endlich besiegt worden. Der legendäre Pilz, das unerreichbare zusätzliche Leben in Super Mario 64, das den Spielern seit 27 Jahren entgangen ist.

Nun, es muss gesagt werden, dass es vor neun Jahren tatsächlich ein Spieler war, Toyuru2, der es schaffte, den ganzen Weg bis zum zusätzlichen Leben in Cool, Cool Mountain zu erreichen, aber er starb direkt nach seiner Leistung. Ein Leben gewonnen und ein Leben verloren. Niemand ist dem näher gekommen, aber es wurde oft versucht.

Seit der Veröffentlichung haben Spieler vergeblich versucht, den sadistisch platzierten Pilz zu erreichen, um ihn schnappen zu können. Insgesamt dauerte es fast 30 Jahre, bis jemand den Code knackte und dieser Jemand war der Speedrunner PaLiX. Es dauerte jedoch anderthalb Stunden, bis PaLiX endlich eine Position erreichen konnte, in der er dann einen sogenannten Pedro-Spot nutzen konnte, wo das Spiel herausfindet, wo sich Mario in Bezug auf den Boden befindet, um endlich den begehrten Schatz mit intaktem Leben in die Hände zu bekommen.

Nun bleibt abzuwarten, wie lange es dauern wird, bis jemand es schafft, den berüchtigten Pilz zu bekommen, ohne ein Leben zu verlieren und ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Hier sehen Sie, wie es passierte, als PaLiX es schaffte, den 27-jährigen Fluch zu brechen.