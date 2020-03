Speedrunner beenden Doom Eternal in unter 90 Minuten

Über 20 Stunden lang dauert die Kampagne von Doom Eternal, wenn man sie auf dem beabsichtigten Wege spielt. Das neue Spiel von id Software erschien am vergangenen Freitag, doch Speendrunner aus aller Welt benötigen nicht lange, um auf die abstrusesten Tricks zu kommen, mit denen sie das Spiel austricksen. Wie elegant und vor allem schnell sie dem brutalen Spiel auf dem Leim gehen und große Teile der Erfahrung überspringen, das hat in den letzten Tagen eine Reihe von Spielern und Zuschauern bewegt.

Speedrunner CreeperHntr spielte das Spiel in 1:26:16 durch, während BloodThunder seine Stoppuhr bei 1:28:25 stoppte. Mit den starken Bewegungsoptionen des Doom-Slayers gelangen die Spieler in Höchstgeschwindigkeit außerhalb der Karte und zeigen dabei einige interessante Taktiken, mit denen sie sich der Dämonenbrut entziehen. Wer Probleme mit dem Spiel hat, dem empfehlen wir unseren praktischen Guide, dank dem ihr die Hölle auf Erden in Doom Eternal überleben werdet. Außerdem haben wir soeben unsere Review zum dämonischen Shooter von id Software mit den versprochenen Multiplayer-Impressionen erweitert.

Quelle: PC Gamer.