Spectre Divide Studio entlässt 13 Vollzeitstellen, um den Support für das Free-to-Play-Spiel sicherzustellen

Vor ein paar Tagen haben wir einen sehr originellen taktischen Shooter namens Spectre Divide gespielt. Ähnlich wie Counter-Strike oder Rainbow Six: Siege, war dieses Spiel von Mountaintop Studios dank seiner stilvollen, fast Cel-Shading-Grafik besonders schön.

Leider musste das Spielestudio eine schwierige Entscheidung treffen, um die Unterstützung für das Spiel zu gewährleisten, und hat 13 Vollzeitstellen entlassen. Das Unternehmen bestätigte gegenüber PCGamer und Polygon. Damit wird das Studio rund 70 Mitarbeiter beschäftigen.

HQ

Im weiteren Verlauf von PCGamer erhält das Spiel (das kostenlos spielbar ist) einige Gegenreaktionen über überhöhte Preise für Waffen-Skins, die gesenkt werden mussten. Dies führte immer noch dazu, dass das Spiel mit Rezensionen bombardiert wurde, und derzeit sind die Bewertungen trotz der Qualität des Spiels "gemischt".

Laut SteamDB hat das Spiel zu Spitzenzeiten rund achttausend Spieler, was für ein relativ unbekanntes Indie-Spiel nicht allzu schlecht ist. Das ist immer noch viel besser, als Concord es je getan hat...

Leider gibt es in der Videospielindustrie immer wieder Entlassungen. Tausende von Menschen wurden in diesem Jahr entlassen, sowohl in kleinen Studios, die nicht wettbewerbsfähig sein können, als auch in großen Unternehmen wie Microsoft, die kürzlich 650 Mitarbeiter entlassen haben.