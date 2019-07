SpecialEffect kündigt Rückkehr von One Special Day an

SpecialEffect's jährlicher Fundraising-Tag, One Special Day genannt, wird am Freitag den 4. Oktober zurückkehren. Über 50 Partner haben bereits ihre Unterstützung ausgesprochen, darunter Sega, Codemasters, Jagex und Zynga. Viele Studios spenden einen Tag ihrer Spiele-Einnahmen, während andere ihre eigenen Fundraising-Events planen.

Sämtliche Gelder gehen direkt an SpecialEffect, einer Stiftung die behinderten Videospiel-Fans dabei hilft ihr Hobby trotz Einschränkungen ausleben zu können. Seit 2016 hat One Special Day bereits 900,000 tausend Pfund eingenommen. Für das diesjährige Event hoffen die Veranstalter die Eine-Millionen-Marke zu übertreffen.

SpecialEffect CEO und Gründer Dr. Mick Donegan erzählt: ''Wir freuen uns wieder einmal über die Resonanz zur diesjährigen Veranstaltung und sind unseren One Special Day-Partnern sehr dankbar. Dieser Tag vereint weltweit die Spieleindustrie und ihre fantastischen Fan-Communities, denn sie alle verstehen was für wichtige Arbeit wir hier leisten. SpecialEffect hat einen starken, positiven Einfluss auf das Leben von behinderten Spielern. Events wie One Special Day spielen eine große Rolle dabei und erlauben uns noch mehr im kommenden Jahr zu erreichen.''

Rich Eddy, Director of Communications bei Jagex fügt hinzu:''Unsere RuneScape-Community hat die unglaubliche Arbeit von SpecialEffect's bereits seit vielen Jahren gefeiert, es war also gar keine Frage ob Jagex gerne ein stolzer Unterstützer des diesjährigen Events sein würde, um einen großen Teil zum One Special Day beizutragen. Indem wir mit Hilfe von Videospielen den Spaß und die Inklusion zurück in das Leben der Leute mit körperlichen Behinderungen bringen, damit sorgt SpecialEffect für mehr Fairness.''

Mehr Informationen über den One Special Day findet ihr auf der offiziellen Website

Werdet ihr einen Teil zur Veranstaltung beitragen?