Spawn wird sehr bald als Gastcharakter in einem geheimen Spiel auftauchen

HQ

Es sieht so aus, als würden wir ziemlich bald als Todd McFarlanes Charakter Spawn in einem Videospiel spielen. Aber wir wissen noch nicht, welches, außer dass es in einem "großen" sein wird, was er in einem Interview mit ComicBook verrät.

McFarlane sagte, dass wir die Ankündigung während der New York Comic Con (12.-15. Oktober) erwarten sollten:

"Wir wollten die Ankündigung auf der New York Comic-Con machen, denn hier sind unsere Peeps. Es wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Es besteht die Möglichkeit, dass wir am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche reinkommen und es tun, und dann muss ich wieder nach Hause."

Unsere beste Wette ist, dass Spawn entweder in Call of Duty: Warzone 2.0 oder Fortnite auftaucht, aber es könnte natürlich auch etwas ganz anderes sein.