Was könnte man besser in ein Kriegsgebiet bringen als Snoop Dogg, Nicki Minaj und der Osterhase? Nun, Spawn, Ash von Evil Dead, Skeletor und Manga-Star Alucard. Alle vier scheinen die Hauptdarsteller zu sein, wenn es um neue Operator in der sechsten Staffel von Modern Warfare II und Warzone 2.0 geht, die am 21. September ausgerollt wird, wenn die heutigen Gerüchte wahr sind.

Welchen dieser berühmten Herren wirst du spielen?

Danke, Task-Force-Leaker.