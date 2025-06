Später in dieser Woche findet ein Arc System Works Showcase statt

HQ

Es gibt tatsächlich ein paar verschiedene Shows, auf die man sich diese Woche freuen kann. Während die Summer Game Fest und Nicht-E3 Periode vorbei ist, hat Bandai Namco für morgen, den 24. Juni, ein Little Nightmares Showcase geplant, auf das am Donnerstag, den 26. Juni, Capcoms nächstes Spotlight folgen wird, alles kurz bevor Arc System Works mitmacht.

Es wurde gerade bestätigt, dass der japanische Entwickler, der für seine Kampfkünste bekannt ist, am Freitag, den 27. Juni, zur sehr bewundernswerten Zeit von 2:00 BST / 3:00 MESZ einen Showcase veranstalten wird. Ja, mitten in der Nacht, oder sehr früh am Morgen, je nachdem, wie man es betrachtet.

Was das Angebot der Messe betrifft, so wird uns gesagt, dass sie "die neuesten Informationen über Arc System Works liefern wird, einschließlich der Ankündigung neuer Titel!" Aber das wird noch nicht alles sein, denn uns wird auch gesagt, dass wir "die neuesten Informationen zu verschiedenen Spieltiteln erwarten können, einschließlich völlig neuer Titel, die von Arc System Works entwickelt und veröffentlicht wurden. Wir werden auch ein neues Projekt ankündigen, an dem Ishiwatari Daisuke arbeitet."

In Anbetracht der kürzlichen Enthüllung von Marvel Tokon: Fighting Souls scheint es wahrscheinlich, dass das Spiel auch vorgestellt wird, wenn du also daran interessiert bist, mehr über kommende Kampfspiele zu erfahren, solltest du dich die Übertragung live auf YouTube ansehen.