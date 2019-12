Später April-Start für Gears Tactics angepeilt

Gears Tactics ist vielleicht nicht das, was die Hardcore-Fans wollen oder brauchen, doch Splash Damage (Brink, Batman: Arkham Origins) findet, dass sich das brachiale Xbox-Franchise perfekt für ein Xcom-Klon anbietet. Während der Game Awards haben wir einen neuen Trailer für das Spiel gesehen, das dem Einzelspielerspiel eine 40-stündige Kampagne attestiert. In Gears Tactics, das zwölf Jahre vor dem Beginn des Locust-Kriegs spielt, übernehmen wir die Kontrolle über den jungen Gabe Diaz. Der Titel soll am 28. April 2020 auf Xbox One und PC (einschließlich Steam) veröffentlicht werden.

