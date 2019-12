Spaß mit Pokémon-Kumpels: Buddy-System in Pokémon Go

Seit 23 Jahren verbringen Menschen virtuelle Zeit mit Pokémon und für manche Spieler sind die kleinen Racker mittlerweile mehr geworden, als kampfwütige Kreaturen in kleinen Bällen. Im mobilen AR-Spiel Pokémon Go wollen Niantic und The Pokémon Company leidenschaftlichen Trainern schon bald neue Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, damit wir mehr mit den kleinen Monstern anstellen können, als sie vom Professor in Süßigkeiten verwandeln zu lassen. In Kürze soll ein sogenanntes Buddy Adventure eingefügt werden, das das Ziel hat, die virtuelle Welt noch stärker mit der digitalen Realität "verschmelzen zu lassen".

Wer die AR+-Funktion von Pokémon Go nutzt, darf auf Tuchfühlung mit seinem Pokémon-Buddies gehen und dabei zusätzliche Belohnungen freispielen. Es wird einen gemeinsamen AR-Modus geben, in dem drei Trainer Fotos von sich und ihren Pokémon schießen können. Da das alles ziemlich abgefahren klingt, verlinken wir euch lieber direkt zum Blog-Beitrag der Entwickler. Wollt ihr eine engere Verbindung mit euren Pokémon herzustellen?

