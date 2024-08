Spaß beiseite: Ein Podcaster und ein Rabbi betreten eine Party in der kommenden Netflix-Serie Nobody Wants This

Wir alle kennen den ikonischen Witz, der zwei ungewöhnliche Stereotypen aufgreift und sie an einem neutralen Ort zusammentrifft. Ein Ire, ein Chirurg und ein Anwalt betreten einen Pub... Nun, Netflix stellt dieses Mal die Frage, was passiert, wenn ein Podcaster und ein Rabbi auf eine Party gehen.

Dies wird in der kommenden Komödie Nobody Wants This zu sehen sein, einem Film mit Kristin Bell als Podcasterin und Adam Brody als Rabbi. Es handelt sich eigentlich um eine Liebeskomödie, in der das Paar bald entdeckt, dass sie eine gewisse Verbindung haben, und dann erkundet, wie sie ihr Leben weiterleben und sich aufeinander stützen.

In der vollständigen Zusammenfassung heißt es weiter: "Ein agnostischer Podcast-Moderator und ein unkonventioneller Rabbi auf dem Rückweg betreten eine Party. Als sie gemeinsam das Haus verlassen, merkt das ungleiche Paar, Joanne (Kristen Bell) und Noah (Adam Brody), dass etwas zwischen ihnen ist. Aber möglicherweise auch zwischen ihnen, mit ihren unterschiedlichen Lebensanschauungen, all den modernen Hindernissen der Liebe und ihren manchmal wohlmeinenden, manchmal sabotierenden Familien - einschließlich ihrer Schwester Morgan (Justine Lupe) und seines Bruders Sasha (Timothy Simons)."

Nobody Wants This wird unter der Regie von Erin Foster gedreht und kommt am 26. September auf Netflix zu sehen. Den Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen.