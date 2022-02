Spartan-Kampfpanzerung schränkte Schauspieler während der Dreharbeiten der Halo-TV-Serie ein

HQ

Wir haben heute Abend an einer Pressekonferenz teilgenommen, bei der die Produzenten und einige der Schauspieler aus der kommenden Paramount-Fernsehserie "Halo" über die Dreharbeiten sprachen.

Bokeem Woodbine spielt in der TV-Serie den ehemaligen Spartan-Soldaten Soren-066, den er als Weltraumpirat bezeichnet. Der Schauspieler erklärte während des Panels, dass es ihm im Gegensatz zu seinen Kollegen leicht gefallen ist, sich in der Mjolnir-Energieangriffspanzerung zu bewegen. Das liegt daran, dass sein Charakter die persönliche Schutzrüstung unerlaubterweise modifiziert hat, um sie an seine persönlichen Vorlieben anzupassen. Woodbine wollte nicht verraten, aus welchen Materialien die Requisiten bestehen.

Der Lead Producer Steven Kane hat auf der Pressekonferenz deutlich gemacht, dass er nicht daran interessiert ist, seine Position als Showrunner in einer möglichen zweiten Staffel wiederaufzunehmen. Während der Produktion der ersten zehn Folgen lebte er zwei Jahre in Ungarn, getrennt von seiner Familie. Der Arbeitsaufwand, der in jede einzelne Halo-Episode fließt, sei laut dem Produzenten viel höher als bei regulären TV-Serien. Sollte eine weitere Staffel entstehen, möchte er höchstens als Berater oder in einer untergeordneten Position fungieren.

Ein weiterer Lead Producer, Justin Falvey, fügte hinzu, dass die Crew vorerst auf Abruf verfügbar bleibt, falls es in naher Zukunft Interesse an weiteren Staffeln der Halo-TV-Serie geben sollte. Die Crew machte deutlich, dass sie noch viele weitere Geschichten im Universum von Halo erzählen möchten. Paramounts Halo-TV-Serie läuft ab dem 24. März im Streaming-Dienst Paramount+ und die erste Staffel wird zehn Folgen umfassen.