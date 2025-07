Spartacus kehrt diesen Winter mit einer geschichtsträchtigen Serie "House of Ashur" zurück

Am Wochenende enthüllte Starz im Rahmen der San Diego Comic-Con -Veranstaltungen, dass ein neues Spartacus -Projekt in Arbeit ist und dass es bereits in diesem Winter debütieren wird. Diese Serie, die als Spartacus: House of Ashur bekannt ist, ist vertraut mit dem, was wir von der Franchise kennen und erwarten, außer dass sie einen entscheidenden Unterschied hat, nämlich dass es sich tatsächlich um eine alternative Zeitlinie handelt, was wäre wenn.

Die Serie baut auf der Frage auf, was ist: Ashur wurde nicht auf dem Vesuv im Jahr Spartacus: Vengeance getötet, sondern erhielt die Gladiatorenschule von Batatius, weil er den Römern geholfen hatte, Spartakus zu töten und seinen Sklavenaufstand niederzuschlagen.

Nur weil es in einer alternativen Zeitlinie spielt und nicht auf der Kernerzählung aufbaut, die das Franchise bereits angelegt hat, wird uns gesagt, dass dies durch und durch eine Spartacus-Serie sein wird. Es wird "erotisch", "aufregend" und ein "Achterbahn-Erlebnis, das auf allem aufbaut, was die Originalserie zu einem kolossalen Hit gemacht hat".

Das genaue Premierendatum für Spartacus: House of Ashur wurde noch nicht bestätigt, außer im Winter, aber wir haben einen Trailer zum Anschauen, den ihr unten sehen könnt.