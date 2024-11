Spanisches Studio Tequila Works meldet Insolvenz an

HQ

Ein schlechter Tag für die Entwicklung von Videospielen. Das in Madrid ansässige Studio Tequila Works, das für Titel wie The Sexy Brutale, RiME, Gylt und Song of Nunu: A League of Legends Story, verantwortlich ist, hat Insolvenz angemeldet. Das Management war nicht in der Lage, die schwierige Situation zu ändern, in der es sich vor einigen Monaten befand, als Tencent die Finanzierung des Studios einstellte, was zu einer umfassenden Umstrukturierung des Entwicklungsteams und der Absage seines unangekündigten laufenden Projekts führte.

Seitdem kämpft das Management darum, Tequila über Wasser zu halten, aber die Bedingungen haben die Konten des Studios langsam erstickt, und heute berichtete Gamesindustry.biz, dass das Studio Insolvenz angemeldet hat, da das Management zurückgetreten ist. General Manager Térence Mosca, bisher COO von Tequila, wird in diesem Prozess die Führung übernehmen.

Tequila war eines der prominentesten Opfer der Investitionskehre von Tencent in Japan und im Westen. Eine neue Richtung für den chinesischen Riesen, in der er sein Engagement in westlichen Unternehmen deutlich reduziert hat und sich auf die Entwicklung von Studios im eigenen Land konzentriert.

Hoffen wir, dass die talentierten Arbeiter von Tequila Works bald ein neues berufliches Ziel finden und ihre großartige Arbeit weiterhin für Videospiele anbieten.