Da ich aus Spanien komme, habe ich den Eurovision Song Contest auf RTVE geschaut, und etwas, das in diesem Jahr auffiel, war die Tatsache, dass RTVE vor dem Finale eine pro-palästinensische Botschaft ausstrahlte. Ein Schritt, der die hochgradig politisierte Atmosphäre des diesjährigen Wettbewerbs unterstreicht.

Jetzt, nach dem schwachen Ergebnis Spaniens beim Eurovision Song Contest (Platz 24), hat RTVE die Europäische Rundfunkunion offiziell aufgefordert, das Televoting-System zu überdenken, und Bedenken darüber geäußert, wie anhaltende Konflikte wie der Krieg in Gaza das Ergebnis beeinflusst haben könnten.



Diese Forderung kommt nach Israels starkem Abschneiden bei der Teleabstimmung im Finale 2025 (Platz 2, nach Österreich), das die pro-palästinensische Botschaft des spanischen Senders RTVE genau verfolgte und zu einer breiteren Prüfung der Fairness und Transparenz der öffentlichen Abstimmung führte.

Unabhängig davon, ob RTVE Recht hat oder nicht, glaube ich immer noch, dass Kunst und Politik getrennte Wege gehen sollten, oder dass Kunst zumindest nicht so stark politisiert werden sollte. Hier ist er also: Spaniens Song für den Eurovision Song 2025. Vergessen Sie für einen Moment die Weltnachrichten und schauen Sie sich die Nachrichten unten an.