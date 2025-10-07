Spanische Wissenschaftler entdecken neuen Weg, um Alzheimer umzukehren, indem sie die Blut-Hirn-Schranke reparieren (erfolgreich bei Mäusen)

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein Forscherteam in Spanien einen bahnbrechenden auf Nanotechnologie basierenden Ansatz entwickelt hat, der die Alzheimer-Krankheit bei Mäusen rückgängig macht, indem er auf die Blut-Hirn-Schranke des Gehirns und nicht auf die Neuronen selbst abzielt.

Die Studie, die gemeinsam vom Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) und dem West China Hospital der Sichuan University in Zusammenarbeit mit britischen Partnern geleitet wurde, verwendet bioaktive Nanopartikel (sogenannte "supramolekulare Medikamente"), um die Blut-Hirn-Schranke zu reparieren.

Diese wichtige vaskuläre Schnittstelle reguliert die Umgebung des Gehirns und ermöglicht es, schädliche Proteine aus dem Blutkreislauf zu entfernen. Bei der Alzheimer-Krankheit stört die Anhäufung von Beta-Amyloid-Protein die normale neuronale Funktion.

In der Studie erhielten gentechnisch veränderte Mäuse, die einen hohen Gehalt an Beta-Amyloid produzierten, nur drei Dosen der Nanopartikel. Innerhalb einer Stunde sank der Beta-Amyloid-Spiegel um 50-60%, und Langzeitexperimente zeigten eine vollständige Wiederherstellung der kognitiven Funktionen bei älteren Mäusen.

Junyang Chen, Co-Autor und Forscher am West China Hospital, erklärt (via elDiario.es): "Der Effekt kommt von der Wiederherstellung der zerebralen Gefäße, die einen Rückkopplungsmechanismus auslöst, der dem Gehirn hilft, giftige Proteine zu eliminieren und das Gleichgewicht wiederherzustellen."

Der Neuropathologe Alberto Rábano von der Fundación CIEN beschrieb die Ergebnisse als "sehr vielversprechend und biologisch interessant", betonte aber, dass die Umsetzung dieses präklinischen Proof-of-Concept auf humane Behandlungen noch erhebliche weitere Forschung erfordern wird.

Letztendlich deuten die Ergebnisse auf einen neuen therapeutischen Weg für Alzheimer hin, der sich auf die Blut-Hirn-Schranke als Schlüsselziel für die Krankheitsmodifikation konzentriert und nicht nur auf Neuronen oder konventionelle Medikamentenverabreichung. Was halten Sie von dieser neuen Entdeckung?