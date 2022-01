Spanische Studenten zeigen uns anhand von Mirlo: Above the Sun, wie sie zu Entwicklern werden

Die Indie-Szene wird jedes Jahr auf dem Fun & Serious Game Festival in Bilbao, Spanien, geehrt und in der letzten Ausgabe dieser Veranstaltung haben sich zwei Projekte hervorgetan. Chicory: A Colorful Tale wurde zum innovativsten Indie-Spiel des Jahres gekürt, während Mirlo: Above the Sun das beste Indie-Spiel aus dem Veranstaltungsland wurde.

Der Action-Plattformer mit seichten Hack-&-Slash-Elementen entstand als Studentenprojekt an der Digipen-Universität Europa-Bilbao, die uns an dieser Stelle noch ein paar weitere Studentenprojekte präsentieren. Mirlo: Above the Sun ist kostenlos auf Steam erhältlich und im Video sprechen wir mit den sichtlich bewegten Künstlern Iñigo Arrieta, Amaia Bonachera und Aintzane Arribas über ihre Arbeit, die stilistisch deutlich von Runic Games' Hob und Tequila Works' Rime inspiriert wurde.