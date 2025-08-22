Spanische Strände wegen giftiger Meeresschnecken, bekannt als Blaue Drachen, vorübergehend geschlossen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Spanien . Alle Strände in einer Küstenstadt in Südspanien wurden kurzzeitig geschlossen, nachdem kleine, aber giftige Meeresschnecken entlang der Küste aufgetaucht waren. Diese blauen Tiere treiben auf der Meeresoberfläche und werden gelegentlich von starken Winden an Land getragen.

Der Bürgermeister von Guardamar del Segura sagte in einem Beitrag auf X: "Das Baden ist verboten, nachdem am Strand von Vivers zwei Exemplare von Glaucus atlanticus, bekannt als der Blaue Drache, aufgetaucht sind", und fügte hinzu, dass die Menschen "sich wegen seines Stachels von diesem Tier fernhalten sollten".

Die Kreaturen, die dafür bekannt sind, noch gefährlichere Meerestiere zu jagen, können Stiche ausstoßen, die starke Schmerzen und Übelkeit verursachen. Später öffneten die örtlichen Beamten die Strände unter einer Warnflagge wieder und rieten den Schwimmern, den Kontakt zu vermeiden und sofort Hilfe zu suchen, wenn sie gestochen werden.