Spanische Spieler schreiben Geschichte beim WNBA-Draft, der in seinem 30. Jahr die Gehälter erhöht

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Der WNBA-Draft 2026 wurde in Spanien eng verfolgt, da der 19-jährige Awa Fam Geschichte schrieb, indem er der spanische Spieler mit dem besten Pick in der WNBA-Geschichte, insgesamt dritter Pick, von den Seattle Storm war. Sie verbessert den bisherigen besten Pick eines Spaniers in der WNBA, den 15. Pick von Raquel Carrera 2021, und entspricht Pau Gasols Draft-Position aus dem Jahr 2001, der ebenfalls als Dritter gepickt wurde, bevor sie zur Legende in der NBA und im spanischen Basketball wurde.

Der erste Pick war Azzi Fudd, 23, der für Dallas Wing ausgewählt wurde. Zweite wurde Olivia Miles , 23, von Minnesota Lynx ausgewählt.

Awa Fam, der für Valencia Basket spielt, ist nicht der einzige Spanier im Draft: Iyana Martín, 20, wurde als Siebter für Portland Fire ausgewählt und kommt aus Perfumerías Avenida, einem Team aus Salamanca. Und Marta Suárez wurde ebenfalls von Seattle Storm als 16. Pick insgesamt ausgewählt.

"Hier in der WNBA zu sein, ist ein Traum, den ich seit meinem zwölften Lebensjahr habe. Es für mein Land vertreten zu können, ist etwas Kostbares", sagte Fam gegenüber ESPN. "Ich werde Verantwortung übernehmen, mein Bestes geben und vor allem lernen, auch von den erfahreneren Spielern."

Die Saison 2026 der WNBA, die 30. in ihrer Geschichte, beginnt am 8. Mai mit 15 teilnehmenden Teams. Die Las Vegas Aces sind die Titelverteidiger.

Die WNBA wächst in ihrer 30. Ausgabe und erreicht weltweit ihre Reichweite

Awa Fam (3. Pick), Iyana Martín (7. Pick) und Nell Angloma aus Basket Lattes, Frankreich (12. Pick), waren die einzigen drei Spieler in der ersten Draftrunde (die ersten 15 Picks), die nicht von College-Basketballteams in den USA stammten, fünf davon von UCLA (University of California). Dies zeigt das Wachstum und die internationale Reichweite der WNBA, die die Gehälter stark erhöht hat.

Zum Beispiel wird der Top-Pick, Azzi Fudd, in der kommenden Saison 500.000 Dollar verdienen, fast siebenmal so viel wie der letztjährige Top-Pick Paige Bueckers, ebenfalls für die Dallas Wings, wie CNN berichtet.

WNBA-Kommissarin Cathy Engelbert sagte, dies sei ein entscheidender Punkt. "Die letzten 30 Jahre drehten sich darum, das Fundament zu legen. Die nächsten 30 drehen sich darum, das Spiel zu skalieren, das Mögliche für den gesamten Frauenbasketball und Frauensport freizuschalten" und enthüllte, dass die Liga nun aktiv eine globale Phase erkundet, die wahrscheinlich auch internationale Vorbereitungsspiele einschließen wird. In Zukunft streben sie an, dass die regulären Saisonspiele auf internationalem Boden ausgetragen werden, wie es bei der NBA jedes Jahr der Fall ist.