Spanische Bischöfe bringen rechtzeitig zum Valentinstag ein Videospiel heraus, um die Kirchenhochzeiten zu fördern

Wenn der Kalender zu San Valentín wechselt, verfolgen diese spanischen Bischöfe einen ungewöhnlichen Ansatz zur Liebesfeier: Videospiele.

Da die Zahl der kirchlichen Hochzeiten im Jahr 2024 auf weniger als 18 % aller Ehen zurückgeht, hoffen diese religiösen Führer, dass eine neue interaktive Erfahrung das Interesse am Sakrament der Ehe neu entfachen kann.

Mit dem Titel Level Up! A Two-Player Game lädt der retro-inspirierte Titel die Spieler ein, Fran und Elena unter dem Slogan "El amor, la aventura más épica" (Liebe, das epischste Abenteuer) zu folgen.

"Es geht hier um mehr als nur Pixel auf einem Bildschirm", sagt die spanische Bischofskonferenz. "Wir wollen die Schönheit der christlichen Ehe Paaren zeigen, die eine kirchliche Hochzeit vielleicht nicht als Weg zur dauerhaften Liebe betrachtet haben."

Das Projekt, das unter Anleitung von Studierenden der Päpstlichen Universität Salamanca entwickelt wurde, ist Teil einer umfassenderen Strategie der Kirche zur Unterstützung der Ehe in Spanien. Es startet gerade rechtzeitig zum Valentinstag, und wenn du neugierig bist, kannst du dir unten den Trailer ansehen...