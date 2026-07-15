Spaniens Trainer Luis de la Fuente ist stolz: Frankreich verlor gegen "die beste Mannschaft der Welt"

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Vor dem Spiel gegen Frankreich hatte jeder in Spanien Angst, Nervosität, fast wie ein Minderwertigkeitskomplex: Spanien ist großartig, aber Frankreich ist Frankreich, Frankreich war das beste Team und das furchteinflößendste Team der Weltmeisterschaft, es würde eine enorme Anstrengung erfordern, um das Spiel zu überstehen. Doch nach 90 Minuten besiegte Spanien nicht nur Frankreich, sie waren überlegen, hatten eine klare Strategie und verhinderten alle Versuche von Mbappé und Dembélé.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente war wie alle anderen vor dem Spiel vorsichtig, doch als RTVE ihn nach dem Spiel fragte, blieb er aufrecht und war stolz auf sein Team. "Heute trafen wir auf eine der besten Nationalmannschaften der Welt. Aber sie traten gegen das beste Team der Welt an", sagte der Trainer. "Sie verdienen alles, weil sie Tag für Tag ihr Engagement, ihre Großzügigkeit, Solidarität und ihr Talent zeigen. Sie lassen das Schwierige einfach aussehen."

Luis de la Fuente übernahm nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft 2022 das Kommando über die Nationalmannschaft, wobei Spanien im Achtelfinale ausgeschieden ist. "Als wir vor fast vier Jahren angefangen haben, hatten wir eine sehr klare Vorstellung. Wir sind ihr treu geblieben, und es hat uns hierher gebracht", sagte De la Fuente. "Im WM-Finale zu stehen ist ein Privileg, es ist nur für die wenigen Auserwählten, und man muss alles in sich aufnehmen."

Spanien trifft nach dem Gewinn des Finales 2010 auf England oder Argentinien in ihrem zweiten WM-Finale. Dieser Sieg, das Team mit Iniesta, Xavi, Piqué, Busquets, Alonso, Villa, Ramos, Puyol und Casillas markierte eine Generation von Spaniern, die zwischen 2008 und 2012 drei große Meisterschaften gewannen, und nun befindet sich das Team mit Rodri, Lamine, Oyarzabal, Unai, Nico, Cucurella und Porro auf einer ähnlichen Entwicklung.