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Spanien und Argentinien treffen am Sonntag im WM-Finale aufeinander, und abgesehen von den sportlichen Rivalitäten wird dies geopolitische Konnotationen haben, da die Regierungen beider Länder politisch nicht weiter entfernt sein könnten.

Mit Pedro Sánchez als Premierminister ist Spanien seit dem Völkermord im Oktober 2023 eines der kritischsten Länder gegenüber Israel, während Argentiniens Präsident Javier Milei einer der stärksten Unterstützer von Benjamin Neyanyahu und Israel ist. Spaniens Siege werden in Palästina weithin gefeiert, während Israel Argentinien seit Beginn der Weltmeisterschaft unterstützt.

Der Kontext eines WM-Finales bietet eine interessante und seltene Gelegenheit, dass sich Führungskräfte begegnen, selbst wenn es nur für ein kurzes Foto und einen Handschlag ist.

Donald Trump wird ebenfalls am WM-Finale teilnehmen

Anfangs wurde von Pedro Sánchez nicht erwartet, am Finale in New York teilzunehmen, da er am folgenden Montag nach Algerien reisen soll, aber die Regierung bestätigte am Freitag, dass Sánchez den Spielplan ändern konnte und am WM-Finale teilnehmen wird. Nach dem Spiel wird er sofort nach Algier reisen. Spaniens Monarch Felipe VI. und seine Familie werden ebenfalls im MetLife-Stadion anwesend sein.

Javier Milei wird jedoch nicht an dem Spiel teilnehmen und es aus Aberglauben in seinem privaten Kino in seiner Präsidentenresidenz in Buenos Aires sehen, in der Hoffnung, Glück zu bringen. Andere argentinische Präsidenten nahmen selbst nicht an der Weltmeisterschaft teil: Cristina Fernández (Präsidentin zwischen 2007 und 2015) blieb zu Hause, um Argentinien 2024 gegen Deutschland verlieren zu sehen, während Alberto Fernández (Präsident zwischen 2019 und 2023) zu Hause zusah, wie Leo Messi im Dezember 2022 die Weltmeisterschaft in die Höhe hob.

Derjenige, der teilnehmen wird, ist Donald Trump, daher ist ein Treffen mit Pedro Sánchez, zwei Wochen nachdem Trump gesagt hat, "Spanien ist ein schrecklicher Partner und die NATO" und den Handel mit ihnen beenden wollte, unvermeidlich. Es wird das einzige Spiel sein, das er bei dieser Weltmeisterschaft besucht. Letztes Jahr besuchte er auch das Vereins-Weltmeisterschaftsfinale zwischen Chelsea und PSG und "crashte" berühmt Chelseas Siegfoto.