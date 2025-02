Pedro Sanchez besucht am Montag die Ukraine inmitten zunehmender Spannungen

HQ

Um das Engagement Spaniens für die Ukraine zu bekräftigen, wird Premierminister Pedro Sánchez am Montag Kiew besuchen, um seine Unterstützung für Präsident Wolodymyr Selenskyj und die ukrainische Demokratie zum Ausdruck zu bringen, kündigte Sánchez in einem Beitrag auf X an.

Dieser Besuch findet kurz nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump statt, die Selenskyj als Diktator bezeichneten und einen Wandel in der amerikanischen Außenpolitik signalisierten, der die europäischen Verbündeten alarmiert hat. Trumps Regierung hat direkte Verhandlungen mit Russland aufgenommen und die Ukraine und europäische Partner ausgeschlossen, was die Befürchtung weiter schürt, dass sein Ansatz Moskau zugute kommen könnte.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die wegen des anhaltenden Krieges bereits nervös sind, setzen sich nun mit den Auswirkungen von Washingtons veränderter Haltung auseinander. Der Besuch von Sánchez zielt darauf ab, die europäische Geschlossenheit in dieser Frage zu stärken und die durch Trumps Äußerungen ausgelöste Unsicherheit auszugleichen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die Ukraine und ihre Verbündeten auf die jüngsten diplomatischen Entwicklungen reagieren werden.