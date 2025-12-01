Spanien zerschlägt eine neonazistische Terrorzelle, die mit der in Amerika ansässigen Gruppe namens "The Base " verbunden ist.

HQ

Die spanische Polizei hat die erste bekannte Zelle des Landes aufgelöst, die mit der Neonazi-Gruppe "The Base " verbunden ist, die von der EU als Terrororganisation eingestuft ist.

Die Behörden nahmen drei Personen fest und nahmen den mutmaßlichen Anführer in Castellon nördlich von Valencia in Gewahrsam genommen. Zu den geborgenen Waffen gehörten Schusswaffen, Trainingswaffen, Munition, Messer und taktische Ausrüstung sowie neonazistisches Material.

"The Base ", gegründet 2018 in den USA, befürwortet "Beaccelerationismus" und zielt darauf ab, demokratische Institutionen zu destabilisieren. Die spanische Polizei erklärte, die Verdächtigen seien stark radikalisiert, hätten paramilitärische Ausbildung durchgeführt und ihre Bereitschaft für Angriffe bekundet.

Die spanische Polizei teilte mit, dass die Gruppe auch soziale Medien nutzte, um Sympathisanten zu rekrutieren. Der Leiter der Zelle hatte direkten Kontakt zum Gründer der Gruppe, der kürzlich die Zusammenlegung internationaler Zellen forderte. Für weitere Informationen sehen Sie sich das folgende Video an.