Spanien zeigt "volle Solidarität" mit Dänemark und Grönland, nachdem Trump einen Sondergesandten ernannt hat

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat nach der Ernennung eines Sondergesandten für Grönland durch die Vereinigten Staaten ihre volle Unterstützung für Dänemark und Grönland bekundet.

Sánchez sagte, Respekt vor Souveränität und territorialer Integrität sei ein zentrales EU-Prinzip und fügte hinzu, dass Spanien solidarisch mit Dänemark und dem Volk Grönlands stehe. Er sagte außerdem, die arktische Sicherheit solle mit Verbündeten und Partnern geregelt werden.

Die Erklärung folgte auf Trumps Ernennung des Gouverneurs von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten der Vereinigten Staaten für Grönland und verwies auf deren Bedeutung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Grönland, ein autonomes Gebiet unter dänischer Souveränität, hat jeden Vorschlag abgelehnt, es zu verkaufen.

Spaniens Ministerpräsident, Pedro Sánchez, zu X:

"Die Achtung von Souveränität und territorialer Integrität ist zentral für die EU und alle Nationen der Welt. Sicherheit in der Arktis ist eine Priorität, an der wir mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten wollen. Wir bringen unsere volle Solidarität mit Dänemark und dem Volk Grönlands aus."