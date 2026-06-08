Spanien wird 2027 eine Sommertradition verlieren: La Vuelta a España ändert ihre Termine

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Die UCI gab letzte Woche den Kalender für die Welttouren der Männer und Frauen im Radsport 2027 bekannt, was zu einer erheblichen Verzögerung bei der Vuelta a España geführt hat, der dritten und letzten der jährlichen "Grand Tours" im Straßenradsport, die üblicherweise zwischen Mitte bis Ende August und Mitte September stattfinden.

In diesem Jahr, 2026, findet La Vuelta a España vom 22. August bis zum 13. September statt. Aber im Jahr 2027 findet es vollständig im August statt, vom 4. bis 26. September 2027. Das liegt daran, dass 2027 ein Jahr der "Super-Weltmeisterschaft" sein wird, das 20 UCI-Weltmeisterschaftsdisziplinen vereint und vom 24. August bis 5. September in Haute-Savoie Mont-Blanc, Frankreich, stattfindet.

Die diesjährige UCI-Weltmeisterschaft findet wie gewohnt Ende September statt (vom 20. bis 27. September 2026 in Kanada), aber im nächsten Jahr wird die längere Weltmeisterschaft vorgezogen, was zu einer deutlichen Verschiebung in der Vuelta a España führt und damit eine Sommertradition beendet, das Radrennen nachmittags während der "Siesta"-Zeit zu beobachten...

Glücklicherweise wird die Tour de France 2027 an ihren üblichen Terminen vom 2. bis 25. Juli 2027 fortgesetzt und beginnt in Schottland, England und Wales.