Spanien will die Zeitumstellung stoppen

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Spanien fordert die Europäische Union auf, der zweimal jährlich stattfindenden Zeitumstellung ein Ende zu setzen, wobei Premierminister Pedro Sánchez betonte, dass die Maßnahme keine Energieeinsparungen mehr bringt und den biologischen Rhythmus der Bürger stört. Die Forderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich auch Finnland und Polen für die Abschaffung der Sommerzeit aussprechen, was Brüssel dazu veranlasste, eine erneute Überprüfung der Politik anzukündigen. Obwohl sich das Europäische Parlament schon vor Jahren für die Beendigung dieser Praxis ausgesprochen hatte, verzögerte mangelnder Konsens unter den Mitgliedstaaten das Handeln. Spanien fordert nun eine rasche Umsetzung des Mehrheitsbeschlusses und argumentiert, dass Europa dem täglichen Leben der Bürger Vorrang vor der Tradition einräumen sollte. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!