Spanien will der Europäischen Union drei Maßnahmen gegen Israel "zumindest während des Krieges" vorschlagen

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und die Europäische Union. Spaniens Außenminister José Manuel Albares sagte bei seiner Ankunft zum EU-Außenrat am Dienstag in Brüssel, dass er die Europäische Union um drei Maßnahmen bitten werde, um "zumindest für die Dauer des Krieges" gegen Israel vorzugehen, da die Petition "überhaupt nicht extravagant oder außergewöhnlich" sei. Diese Maßnahmen wären, wie er über EFE erklärte:

Aussetzung des Assoziierungsabkommens "zumindest für die Dauer des Krieges"

Ein Embargo gegen Waffenverkäufe an Israel

Erweiterung der Sanktionsliste gegen diejenigen, die "die Mehrstaatenlösung durchkreuzen wollen"

Der Minister ist der Ansicht, dass es logisch wäre, das Assoziierungsabkommen auszusetzen, wenn zu dem Schluss gekommen ist, dass Israel die Menschenrechte verletzt hat, wie in Artikel 2 des Assoziationsrates festgehalten. "Wenn die Vorschriften der Europäischen Union besagen, dass beim bloßen Verdacht auf eine Menschenrechtsverletzung Waffenverkäufe in Kriegsgebiete gestoppt werden müssen, dann muss die gesamte Europäische Union Waffenverkäufe an Israel stoppen." Er ist der Ansicht, dass dies nichts Außergewöhnliches ist, sondern lediglich von der Europäischen Union verlangt wird, dass sie sich an die Regeln hält, auf denen sie in Bezug auf die Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechts aufgebaut wurde. Die EU hat letzte Woche ein Abkommen mit Israel geschlossen, um die humanitäre Hilfe für Gaza zu erleichtern. Aber das Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten findet direkt nach einem israelischen Angriff im Süden Syriens statt, der gerechtfertigt ist, um die Präsenz der iranischen Truppen in der Region zu stoppen. Laut Euronews könnte dieser Angriff Spaniens Forderung stärken, und sie hätten die Unterstützung von Ländern wie Irland und Belgien, aber den Widerstand von Deutschland oder Ungarn. Shutterstock