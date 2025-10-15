Spanien wehrt sich gegen Trumps Drohung mit Zöllen: Es wird euch mehr schaden als uns

HQ

Gestern drohte Trump Spanien mit neuen Zöllen, nur wenige Stunden nach einem angespannten Handschlag mit Sánchez. Nun feuerte Spanien auf Trumps Drohungen mit Zöllen zurück und warnte, dass solche Maßnahmen letztlich die Amerikaner mehr belasten würden als die Spanier. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Yolanda Díaz bezeichnete die vorgeschlagenen Maßnahmen als "beabsichtigte Bestrafung", die Schlüsselindustrien wie Öl und Automobil treffen könnte, während sie gleichzeitig die Souveränität Spaniens in wirtschaftlichen Angelegenheiten betont. "Spaniens Handelsbilanz mit den USA ist defizitär, was bedeutet, dass diese Politik den Amerikanern schaden wird", warnte sie. Gleichzeitig betonte die spanische Regierung, dass sie nach wie vor ein verlässlicher Partner sei, und verwies auf einen herzlichen Austausch mit den USA trotz öffentlicher Meinungsverschiedenheiten über die Ausgabenverpflichtungen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!