Pedro Sánchez warnt, dass der Konflikt in Grönland "Wladimir Putin zum glücklichsten Mann der Welt machen würde"

HQ

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat gewarnt, dass jede US-Invasion Grönlands "Wladimir Putin zum glücklichsten Mann der Welt machen würde" und argumentierte, dies würde der NATO einen schweren Schlag versetzen und die Haltung des Bündnisses gegenüber Russlands Invasion der Ukraine untergraben.

In einem Interview mit der Zeitung La Vanguardia sagte Sánchez, ein militärisches Vorgehen Washingtons gegen die arktische Insel würde der westlichen Allianz tödlich schaden. Wenn die Vereinigten Staaten Gewalt anwenden, sagte er, würde das Moskaus Handlungen in der Ukraine effektiv legitimieren und die moralische Autorität der NATO zerstören.

Pedro Sánchez // Shutterstock

Sánchez' Äußerungen kommen, während Donald Trump den Druck auf europäische Verbündete in Bezug auf Grönland erhöht. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat wiederholt erklärt , er wolle das autonome dänische Territorium besitzen, und hat mehreren europäischen Ländern mit erhöhten Zöllen gedroht, bis eine Einigung erzielt wird.

Am Samstag sagte Trump, neue Importzölle würden am 1. Februar beginnen und bis Juni stark steigen, sofern die Vereinigten Staaten nicht Grönland kaufen dürfen. Die Führung Dänemarks und Grönlands hat die Idee entschieden abgelehnt und betont, dass die Insel nicht zum Verkauf steht und nicht Teil der Vereinigten Staaten werden möchte.

Für Sánchez gehen die Einsätze über Grönland selbst hinaus. Jeder Einsatz von Gewalt durch eine NATO-Macht gegen einen Verbündeten, sagte er, würde Moskau ein Propagandageschenk verschaffen und das Bündnis in einem Moment erhöhter globaler Spannungen auflösen lassen...