Spanien verspricht Militärhilfe in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Ukraine

Bei einem Besuch in Kiew am dritten Jahrestag der russischen Invasion kündigte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez an, dass Spanien der Ukraine in diesem Jahr zusätzliche Militärhilfe in Höhe von 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen wird.

Die Finanzierung ist Teil eines umfassenderen 10-jährigen Sicherheits- und Verteidigungsabkommens, das im Mai 2024 geschlossen wurde und das anhaltende Engagement Spaniens für die Kriegsanstrengungen in der Ukraine widerspiegelt. Im vergangenen Jahr hatte Spanien bereits mehr als 1 Milliarde Euro für die Verteidigung der Ukraine bereitgestellt und damit seine Rolle als wichtiger europäischer Partner in dem Konflikt gestärkt.

Sánchez betonte, wie wichtig es sei, dass die Ukraine und die Europäische Union direkt in zukünftige Friedensverhandlungen mit Moskau einbezogen werden, und zwar zu einer Zeit, in der die Besorgnis über die diplomatische Ausrichtung der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump wächst.

Ukrainische und europäische Staats- und Regierungschefs befürchten, dass eine rasche Annäherung zwischen Washington und Moskau Kiew in eine verwundbare Lage bringen könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich dieses jüngste Hilfspaket auf das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld auswirken wird.