Spanien und England kämpfen morgen um den Einzug ins Halbfinale der Nations League der Frauen: Alle Details

In der Nations League der Frauen endet in dieser Woche die Gruppenphase, und in einigen Gruppen, vor allem in Gruppe C, geht es mit Titelverteidiger Spanien und England heiß her. Am Wochenende schlugen beide Nationen ihre Rivalen: Spanien gewann mit 5:1 gegen Belgien, England mit 6:0 gegen Portugal. Sie sind eindeutig auf einem anderen Niveau, aber nur einer kann sich für das Halbfinale (das im November 2025 stattfindet) qualifizieren.

Die Zeiten ändern sich endgültig. Die Nations League, ein Wettbewerb, der von der UEFA ins Leben gerufen wurde, um die üblichen Freundschaftsspiele in den Länderspielpausen ohne WM- oder EM-Qualifikationsspiele zu ersetzen, wurde zunächst abgetan und verspottet. Aber bei Spielen wie diesem, einer Neuauflage der Weltmeisterschaft 2023 und mit dem Ticket für ein Halbfinale, ist es schwer, nicht aufgeregt zu sein.

Für diese beiden Nationen wird alles am Dienstag, den 3. Juni, um 18:00 Uhr BST, 19:00 Uhr MESZ entschieden. England gewann sein letztes Spiel im Februar 2025, aber dieses Spiel findet in Spanien statt (genauer gesagt im RCDE-Stadion, dem ersten Mal seit fast 30 Jahren, dass eine spanische Frauenmannschaft in Katalonien spielt).

Es wird eine große Zuschauerzahl erwartet: Spanien würde sich mit 12 Punkten mit einem Unentschieden begnügen, England hat 10 Punkte. Doch eine Niederlage würde es den Engländern ermöglichen, sich für das Halbfinale zu qualifizieren und sich für die WM 2023 zu revanchieren... noch bevor die UEFA-Frauenmeisterschaft im Juli beginnt.