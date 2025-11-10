Spanien und die Vereinigten Staaten teilen sich die ersten Plätze bei den Warhammer World Championships 2025

HQ

Die Warhammer World Championships sind vorbei und nach Tagen hitziger Wettkämpfe in Atlanta haben wir unsere Gesamtsieger sowie Champions für jedes Spiel, das ihr in der düsteren fernen Zukunft oder in den Reichen der Sterblichen spielen könnt.

In diesem Jahr wurden die ersten Plätze in einem Unentschieden zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten belegt. Beide Länder hatten 39 Turnierpunkte, gefolgt von Frankreich mit 36 Punkten auf dem dritten und Italien mit 34 Punkten auf dem vierten Platz. Wie so oft bei allem, was von den Engländern erfunden wurde, hat England die Warhammer World Championships nicht gewonnen, aber wir waren nicht peinlich weit unten in der Rangliste und belegten mit 32 Punkten den fünften Platz.

Wenn wir uns die Einzelsieger ansehen, sehen wir, dass Richard Siegler aus den USA Warhammer 40.000 gewann, Jean-Baptiste Aymes nach einigen hart umkämpften Age of Sigmar-Matches den Hauptpreis mit nach Hause nahm und Fernando Marcos aus Spanien die Konkurrenz in Warhammer 40.000: Kill Team besiegte.

Alle glorreichen Momente des Turniers könnt ihr euch hier in der Warhammer Community-Übersicht ansehen.

