Spanien spielt heute Abend das Spiel gegen England als "Finale" der Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027

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Die Qualifikationsspiele für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 kehren heute, Freitag, den 5. Juni, mit Spieltag 5 zurück. Nur der Tabellenführer jeder Gruppe der Liga A qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft, ohne dass Play-offs nötig sind, und die Gruppe A3, mit Spanien und England, das heutige Spiel in Palma de Mallorca (21:00 MES, 20:00 BST) wird wie ein "Finale" in der Qualifikation sein.

England führt Gruppe A3 an, nachdem es alle vier vorherigen Spiele (12 Punkte) gewonnen hat, und Spanien ist mit 9 Punkten Zweiter, nachdem es im April mit 0:1 gegen England verloren hat. Wenn England heute Abend gewinnt, sichern sie sich die Qualifikation, aber wenn Spanien gewinnt, wird am Spieltag 6 (9. Juni) alles entschieden.

Nach dem Ende der Ligaphase am 6. Juni hätten sich vier Länder für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert. Derzeit wären diese Länder Dänemark in Gruppe A1, Niederlande in Gruppe A2, England in Gruppe A3 und Deutschland in Gruppe A4. Play-offs mit den übrigen Teams der League A sowie den besten drei Teams der League B und den besten und einigen Zweitplatzierten der League C finden zwischen dem 7. Oktober und dem 5. Dezember 2026 statt.