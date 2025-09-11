Spanien signalisiert möglichen Rückzug aus dem Eurovision Song Contest 2026 wegen israelischer Beteiligung

HQ

Hier in Spanien haben wir die Nachricht erhalten, dass unser Land möglicherweise nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen wird, wenn Israel es tut. "Ich glaube nicht, dass wir Israels Teilnahme an internationalen Veranstaltungen normalisieren können, als ob nichts passiert." Kulturminister Ernest Urtasun warnte. Er betonte, dass die Entscheidung in den Händen von RTVE, dem nationalen Sender Spaniens, liegen werde, und wiederholte die Forderungen des Premierministers, der die Europäische Rundfunkunion aufforderte, Israel auszuschließen, während er betonte, dass die Ablehnung der israelischen Beteiligung nicht antisemitisch sei, sondern ein Protest gegen das, was er als das Vorgehen der Regierung in Gaza bezeichnete. Auch andere europäische Sender haben Bedenken geäußert, einige erwägen einen Rückzug, falls Israel antritt. Was denken Sie über die Situation?