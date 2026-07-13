Spanien sichert eine vielversprechende Fußballzukunft und gewinnt die UEFA U-19-Meisterschaft

HQ

Während sich die meisten Fußballfans in Spanien nun auf die Weltmeisterschaft konzentrieren und Spanien am Dienstag, den 14. Juli, auf Frankreich trifft, holte der Königliche Spanische Fußballverband letzten Samstag einen weiteren Titel, der sichert, dass Spanien in Zukunft viele Qualitätsspieler haben wird: Sie gewannen die UEFA-U19-Europameisterschaft.

Die spanische U-19-Mannschaft besiegte Deutschland mit 2:0, mit Toren von Hugo López von Villarreal B und Mario Rivas von Real Madrid Castilla. Der Kader bestand aus mehreren Spielern der Real Madrid B-Mannschaft, darunter einige, die bereits mehrfach für die Hauptmannschaft eingesetzt haben, darunter Thiado Pitatch, Jesús Fortea oder Daniel Yáñez.

Spanien holte in diesem Wettbewerb den 13. Titel für Spieler ab 19 Jahren (die meisten 2007 geboren), die meisten aller Nationen bei diesem jährlichen Wettbewerb, der seit 1948 stattfindet. Und das ist ganz ohne Spieler zu zählen, die ebenfalls 2007 geboren wurden und direkt in die A-Nationalmannschaft aufgenommen wurden, wie Lamine Yamal oder Pau Cubarsí...