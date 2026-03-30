Spanien schließt erneut den Luftraum für US-Flugzeuge, die am Iran-Krieg beteiligt sind.

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Spanien soll laut El País seinen Luftraum für US-Militärflugzeuge geschlossen haben, die an Angriffen auf den Iran beteiligt sind, was eine weitere Eskalation seiner Haltung gegenüber dem Konflikt darstellt.

Die Maßnahme geht über Madrids frühere Entscheidung hinaus, den Vereinigten Staaten den Zugang zu gemeinsam betriebenen Militärbasen zu verweigern, und würde amerikanische Flugzeuge zwingen, auf dem Weg in den Nahen Osten umzuleiten. Ausnahmen würden nur in Notfällen gemacht.

Premierminister Pedro Sánchez ist einer der lautstärksten Kritiker der US- und israelischen Militäraktionen. Die Entscheidung droht die Beziehungen zu Washington weiter zu belasten, nachdem Präsident Donald Trump zuvor mit Handelsrepressalien gedroht hatte, weil Spanien sich weigerte, die Operation zu unterstützen.