Spanien qualifiziert sich mit einer enormen Tordifferenz von +18 vor England für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027

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Spanien gewann das "Finale" vor England und qualifizierte sich für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Beide Nationen, die Weltmeister und die Europameister (sowie die Zweitplatzierten der Weltmeisterschaft und Europameister), waren gleichzeitig in Gruppe A3 des UEFA-Qualifikationsprozesses für den Weltcup 2027 zusammengetreten... und nur der Gruppenführer erhielt eine direkte Qualifikation für den Wettbewerb.

Spanien, Frankreich, Dänemark und Deutschland waren die vier Gruppenführer der Gruppenphase und werden später in diesem Jahr nicht an den Play-offs teilnehmen.

England erlitt den ersten Schlag und besiegte Spanien im vergangenen April im Wembley-Stadion mit 1:0. Spanien antwortete jedoch mit einer 0:4-Klatsche in Palma de Mallorca am vergangenen Freitag. Dann, am Dienstag, fand der letzte Spieltag der Qualifikation statt, und England hoffte, dass Spanien stolpern würde... doch das geschah nicht: Spanien deklassierte Island mit 6:1 und qualifizierte sich als Gruppenführer.

England machte seine Hausaufgaben und besiegte zudem die Ukraine mit 3:0, doch das reichte nicht, da Spanien eine deutlich bessere Tordifferenz hatte: +18 und qualifizierte sich als Gruppenführer, nachdem sie in sechs Spielen 21 Tore erzielt und nur 3 Tore erzielt hatten (fünf Siege, nur eine Niederlage gegen England). Im Gegensatz dazu hatten England zwar fast einen sauberen Sweep (fünf Siege, nur gegen Spanien verloren), aber sie hatten 13 Tore erzielt und 5 erhalten, bei einer Tordifferenz von +8.

Kein großes Problem, da alle anderen Mitglieder der Gruppen sich für die Play-offs qualifiziert haben, die zwischen September und Dezember 2026 stattfinden. Es wird weitere sieben UEFA-Nationen bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 geben.