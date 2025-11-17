Spanien plant, sich mit einer Fahrt unter zwei Stunden zu den schnellsten Hochgeschwindigkeitszügen der Welt anzuschließen

HQ

Spanien wird mit der Renovierung seiner Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Barcelona voranschreiten, mit dem Ziel, die Fahrt auf unter zwei Stunden zu verkürzen, sagte Verkehrsminister Óscar Puente am Montag. Das Upgrade würde es den Zügen ermöglichen, 350 km/h zu erreichen, eine Geschwindigkeit, die derzeit nur in China erreicht wird.

Die Regierung wird eine Machbarkeitsstudie im Wert von 2,3 Millionen Euro starten, um zu untersuchen, wie das neue Ziel erreicht werden kann. Zu den Optionen gehören die Verbesserung des Zugangs zu den Bahnhöfen, das Hinzufügen neuer Schienenabschnitte zur Vermeidung von Staus sowie die Verwendung eines von Adif entwickelten neu gestalteten Zugmodells, das die Aerodynamik verbessert und Gleisschäden reduziert.

Ein Vorstoß, um im europäischen Hochgeschwindigkeitsmarkt vorne zu bleiben

Spanien verfügt bereits über das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Europäischen Union mit mehr als 4.000 km betriebenen Linien. Allein der Madrid-Barcelona-Korrid befördert jährlich etwa 15 Millionen Passagiere, und die Nachfrage steigt weiter, da der Hochgeschwindigkeitsverkehr das Niveau vor der Pandemie übersteigt.

Sobald der Bau begonnen hat, wird erwartet, dass die Renovierungen etwa drei Jahre dauern. Das Ministerium gab nicht an, wann die Machbarkeitsstudien abgeschlossen werden, aber Puente sagte, das Ziel sei es, Spanien vorne zu halten, während andere Länder (wie Großbritannien) Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Hochgeschwindigkeitsprojekte voranzutreiben.