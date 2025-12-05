Spanien, Niederlande, Irland und Slowenien ziehen sich vom Eurovision Song Contest 2026 zurück, nachdem Israel die Teilnahme erlaubt hat

HQ

Vier Länder (Spanien, Niederlande, Irland, Slowenien) werden den Eurovision Song Contest 2026 boykottieren, nachdem Israel trotz Aufrufen mehrerer Sender, die Teilnahme am Krieg im Gazastreifen zu untersagen, bestätigt wurde.

Der irische Rundfunk RTÉ erklärte, er werde weder am Wettbewerb teilnehmen noch übertragen und verwies auf den "entsetzlichen Verlust an Menschenleben in Gaza und die humanitäre Krise dort." Auch die spanische RTVE zog sich zurück, bezeichnete die Entscheidungsfindung der EBU als "unzureichend" und äußerte "Misstrauen" gegenüber der Organisation des Festivals. Sloweniens RTVSLO und der niederländische Sender AVROTROS nannten ähnlich Konflikte.

Israel 2025 // Shutterstock

Die Entscheidung fiel, nachdem die European Broadcasting Union (EBU), die den Eurovision Song Contest organisiert, beschlossen hatte, keine separate Abstimmung über Israels Teilnahme abzuhalten. Stattdessen genehmigten die Mitglieder neue Regeln, die darauf abzielten, Regierungen oder Dritte daran zu hindern, die Wahlergebnisse unangemessen zu beeinflussen.

Israels Präsident Isaac Herzog begrüßte die Entscheidung und sagte, das Land "verdiene es, auf jeder Bühne weltweit vertreten zu sein" und äußerte die Hoffnung, dass der Eurovision Song Contest weiterhin Kultur, Musik und grenzüberschreitendes Verständnis fördern wird.

Andere Länder, darunter das Vereinigte Königreich und Deutschland, bestätigten, dass sie weiterhin teilnehmen werden. Auch Rundfunkanstalten aus Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island unterstützten die neuen EBU-Regeln und sagten, sie würden weiterhin am Wettbewerb teilnehmen.

Der 70. Eurovision Song Contest findet nächstes Jahr in Wien statt, nach dem diesjährigen Sieg Österreichs Wettbewerb mit Sängerin JJ.