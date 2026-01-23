Spanien lehnt Trumps Board of Peace ab: "Wir schätzen die Einladung, aber wir lehnen ab"

HQ

Spanien wird nicht an der von US-Präsident Donald Trump geförderten Board of Peace-Initiative teilnehmen, sagte Premierminister Pedro Sánchez am Donnerstag und zog eine klare Linie zwischen Madrid und Washingtons neuestem diplomatischen Projekt. Nach einem besonderen EU-Gipfel in Brüssel betonte Sánchez, dass die Entscheidung mit den außenpolitischen Grundsätzen Spaniens im Einklang stehe.

"Wir schätzen die Einladung, lehnen aber ab", sagte Sánchez gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass Spanien der Meinung sei, globale Konflikte sollten durch etablierte internationale Rahmen gelöst werden. Er unterstrich Madrids Engagement für internationales Recht, das System der Vereinten Nationen und multilaterale Zusammenarbeit als Grundlage für die Ablehnung des Vorschlags.

Pedro Sánchez // Shutterstock

Das Board of Peace wurde diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt und wird von Washington als Werkzeug präsentiert, um Waffenstillstände zu vermitteln, Sicherheitsvorkehrungen zu organisieren und Wiederaufbaumaßnahmen in Nachkonfliktregionen zu koordinieren. Die Initiative geht auf Trumps Friedensplan für Gaza zurück und zielt darauf ab, den USA eine zentrale Rolle bei der Konfliktlösung zu geben.

Die Eröffnungszeremonie zeigte nur begrenzte Unterstützung unter den traditionellen US-Verbündeten. Kanada, Großbritannien und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union außer Ungarn und Bulgarien fehlten, was die Skepsis in Europa unterstreicht. Sánchez wies außerdem darauf hin, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht in die Initiative einbezogen sei, was für Spanien ein zentrales Anliegen ist. Israel ist dem Vorstand beigetreten, ebenso wie Nahostländer wie Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.