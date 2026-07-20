Spanien ist erneut Weltmeister, nachdem es Argentinien mit überwältigender Überlegenheit mit 1:0 besiegt hat

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Spanien hat nach einem 1:0-Sieg gegen Argentinien zu Recht eine weitere Weltmeisterschaft gewonnen, mit überwältigender Überlegenheit in den ersten 105 Minuten des Finales, bis zum Tor von Ferran Torres zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung.

Noch nie zuvor hatte ein Team in einem WM-Finale in den ersten 90 Minuten keinen einzigen Schuss getroffen, doch Argentinien wurde von Spanien überwältigt, das denselben Stil wie gegen Portugal, Belgien und Frankreich zeigte. Spanien hatte 68 % Ballbesitz, spielte fast doppelte Pässe gegenüber den Rivalen (803 gegen 445) und traf 20 Schüsse, davon 11 auf das Tor (ohne zwei aberkannte Tore zu zählen, darunter eines auf Nico Williams, sehr umstritten); während Argentinien nur dreimal schoss.

Leo Messis Lauf bei der Weltmeisterschaft ist nun wohl endgültig vorbei: Der 39-jährige Star weinte auf dem Platz, während Lamine Yamal, 19, feierte, obwohl der Preis als bester Nachwuchsspieler an seinen Barça-Teamkollegen Pau Cubarsí ging. Unai Simón wurde nach nur einem Gegentor im gesamten Turnier zum besten Torwart gewählt, und Rodri Hernández wurde zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt.

Dies ist Spaniens zweite Weltmeisterschaft nach 2010, die, wie diesmal, zwei Jahre zuvor mit einem UEFA-Europameisterschaftssieg eingegangen war... gefolgt von einer weiteren Europameisterschaft zwei Jahre später. Zum ersten Mal besitzt dasselbe Land die Weltcup-Titel für Männer- und Frauenturnier!