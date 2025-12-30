Spanien gewährt Airbus eine Ausnahme vom israelischen Technikverbot

HQ

Spanien hat Airbus eine Sondergenehmigung erteilt, weiterhin Flugzeuge und Drohnen mit israelischer Technologie in seinen spanischen Einrichtungen zu produzieren, trotz eines im September wegen des Gaza-Konflikts eingeführten nationalen Verbots für militärische und Dual-Use-Produkte aus Israel. Die Entscheidung zielt darauf ab, Tausende hochqualifizierter Arbeitsplätze zu schützen und die industrielle sowie Exportkapazitäten des europäischen Luft- und Raumfahrtriesen aufrechtzuerhalten.

Die Ausnahme umfasst Flugzeugmodelle, darunter die Transportflugzeuge A400M und C295, die A330 MRTT-Betankungsflugzeuge sowie SIRTAP-Überwachungsdrohnen, die an Airbus-Standorten in Madrid und Sevilla gebaut werden. Zusammen machen diese Operationen etwa 60 % der spanischen Luft- und Verteidigungsexporte aus und beschäftigen etwa 14.000 Menschen.

Airbus arbeitet mit dem Verteidigungsministerium zusammen

Die spanischen Minister hoben hervor, dass Airbus mit dem Verteidigungsministerium an Plänen zusammenarbeitet, die Abhängigkeit von israelischer Technologie schrittweise zu reduzieren. Dieser Schritt unterstreicht die Spannung zwischen der Aufrechterhaltung politischer Sanktionen und dem Erhalt wichtiger inländischer Industrien, mit möglichen Reibungen innerhalb der Regierungskoalition über die Entscheidung.

Die umfassenderen Maßnahmen der Regierung zu Israel umfassen auch das Blockieren von Importen und Werbung aus Siedlungen in besetzten Gebieten. Die Airbus-Ausnahme markiert die erste große Abweichung von diesen Richtlinien und spiegelt sowohl wirtschaftlichen Druck als auch strategische Interessen im spanischen Luft- und Raumfahrtsektor wider.