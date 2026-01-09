Spanien geht mit landesweiten Razzien gegen das "Black Axe"-Verbrechernetzwerk vor.

HQ

Die spanischen Behörden haben 34 Personen in einer umfassenden Aktion gegen das internationale kriminelle Netzwerk Black Axe festgenommen und damit eine der aktivsten cyber-aktiven Betrugsgruppen Europas getroffen.

Polizeirazzien wurden in mehreren Regionen durchgeführt, von Sevilla bis Barcelona, im Rahmen einer koordinierten von Europol unterstützten Ermittlungen, die mit parallelen Ermittlungen in Deutschland verbunden waren. Ermittler sagen, dass die Gruppe in groß angelegten Finanzbetrug, Geldwäsche und Dokumentenfälschung verwickelt war.

Black Axe entstand vor Jahrzehnten in Nigeria als studentische Bruderschaft, hat sich aber inzwischen zu einer transnationalen kriminellen Organisation entwickelt. Europäische Strafverfolgungsbehörden beschreiben sie als stark strukturiert mit starkem Fokus auf Online-Finanzkriminalität und Täuschungsschemata.

Laut Europol nutzte das Netzwerk wirtschaftlich gefährdete Menschen in Spanien aus, indem es sie als "Geldmule" rekrutierte, um illegale Gelder über Bankkonten und Zahlungsplattformen zu bewegen. Viele der Rekrutierten waren spanische Staatsangehörige, die in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit lebten.

Die Behörden schätzen, dass die Gruppe mehr als 5,9 Millionen Euro von den Opfern abgesaugt hat, und warnten, dass ähnliche Netzwerke in ganz Europa weiterhin aktiv sind, da die Cyberkriminalität schneller wächst als traditionelle Polizeiinstrumente.