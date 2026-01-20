Spanien geht in drei Tage nationaler Trauer nach einem tödlichen Zugunglück, bei dem mindestens 40 Menschen ums Leben kamen

HQ

Spanien wird ab Dienstag drei Tage nationale Trauer einhalten, nachdem der verheerende Zugunglück in der südlichen Region Andalusiens, bei dem mindestens 40 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, verletzt wurden. Rettungsteams suchten am Montag weiter durch zerfetzte Kutschen in der Nähe der Stadt Adamuz, wobei die Behörden warnten, dass die Zahl der Todesopfer voraussichtlich steigen wird, während die Wiederherstellungsarbeiten voranschreiten.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend, als ein Hochgeschwindigkeitszug in Richtung Madrid entgleiste und mit einem entgegenkommenden Zug auf derselben Strecke kollidierte. Mehrere Wagen wurden von den Gleisen geworfen, einige stürzten einen Damm hinunter und hielten die Fahrgäste in verdrehten Trümmern fest. Rettungskräfte arbeiteten die ganze Nacht unter schwierigen Bedingungen und erreichten das abgelegene Gelände über eine einzige schmale Straße.

La Moncloa auf X: "Die spanische Regierung wird drei Tage nationale Trauer wegen des Eisenbahnunfalls in Adamuz ausrufen. Sie beginnen heute um 24:00 Uhr, am 19. Januar, um Mitternacht und dauern bis Mitternacht am Donnerstag, den 22.

Familien in ganz Spanien suchen verzweifelt nach Nachrichten über vermisste Angehörige. Die Polizei hat Identifikationszentren eröffnet und entnimmt DNA-Proben, um Opfer zu identifizieren. Soziale Medien sind mit Appellen von Angehörigen überschwemmt, die Fotos und Informationen teilen, in der Hoffnung, Angehörige zu finden.

Premierminister Pedro Sánchez besuchte am Montag den Ort und versprach eine vollständige und transparente Untersuchung. Verkehrsbeamte sagten, die Entgleisung sei "höchst ungewöhnlich", insbesondere da sie auf einem gerade Streckenabschnitt stattfand, der kürzlich renoviert worden war. Obwohl menschliches Versagen als unwahrscheinlich gilt, untersuchen die Ermittler Berichte über die Tragödie, die ein Land erschüttert hat, das stolz auf sein Hochgeschwindigkeitsnetz ist, eines der größten der Welt...