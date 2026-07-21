Spanien gegen Portugal Weltmeisterschaftsschiedsrichter Anthony Taylor tritt mit starkem Druck und Beobachtung zurück: Er wurde einmal von Mourinho konfrontiert

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Anthony Taylor, 47-jähriger englischer Schiedsrichter, der seit 2010 in der Premier League und seit 2013 in internationalen Wettbewerben tätig ist, ist wegen starkem Druck und ständiger Beobachtung in den Ruhestand gegangen. Sein letztes Spiel war das Achtelfinale der Weltmeisterschaft Portugal gegen Spanien am 6. Juli, das durch ein Tor von Mikel Merino 1:0 endete.

Er gab dies in einer Stellungnahme über das englische Schiedsrichtergremium Pro Ref bekannt: "Auf Elite-Ebene zu leiten war ein enormes Privileg, aber der Druck ist enorm und die Beobachtung ist konstant. Jetzt ist die Zeit gekommen, zurückzutreten und mich auf den Übergang zum nächsten Kapitel meiner Karriere zu freuen."

Insgesamt leitete Taylor 831 Spiele, darunter 432 Premier-League-Spiele, die FA-Cup-Endspiele 2017 und 2020 sowie das EFL-Cup-Finale 2015 sowie Spiele bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2026.

Mourinho stellte Taylor 2023 auf einem Parkplatz zur Rede

Er leitete außerdem das Europa-League-Finale 2023 zwischen Roma und Sevilla. Als Roma das Finale verlor, bezeichnete Trainer José Mourinho ihn als Schande und stellte Taylor später auf dem Parkplatz des Stadions zur Rede, woraufhin der portugiesische Trainer eine Sperre von vier Spielen erhielt. Später verurteilte der Schiedsrichter, dass er beleidigt worden sei, als er mit seiner Familie am Flughafen Budapest war.

In einem Interview mit der BBC im letzten Jahr sagte Taylor, dass der VAR falsche Erwartungen geschaffen habe, dass es keine Fehler mehr geben werde, und sprach über die Angst vor Scheitern, die viele Schiedsrichter haben.