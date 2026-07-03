Spanien gegen Portugal bestätigt als Highlight der letzten 16 bei der Weltmeisterschaft am Montag

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Ein iberisches Derby ist nach den Ergebnissen vom Donnerstag als eines der Highlights der Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft bestätigt. Zuerst, in vielleicht ihrem bisher besten Spiel bei der Weltmeisterschaft, setzte sich Spanien mit 3:0 gegen Österreich durch, mit einem Doppelpack von Mikel Oyarzabal und einem Tor von Pedro Porro, was die Sensation aus dem Spiel gegen Uruguay verbesserte und ein weiteres Mal zu Null brachte.

Stunden später war das Spiel zwischen Portugal und Kroatien deutlich umkämpfter: Portugal dominierte in der ersten Halbzeit deutlich mehr, doch in der 53. Minute brachte Ivan Perišić Kroatien auf die Anzeigetafel nach vorne. Nach einigen Toren, die vom VAR, eines von Kroatien und eines von Portugal, aberkannt wurden, glich Cristiano Ronaldo per Elfmeter aus und wurde damit der älteste WM-Spieler, der in einem K.o.-Spiel traf.

Das Ende des Spiels war ereignisreich, aber herzzerreißend für Kroatien: Nachdem Gonçalo Ramos Portugal in der 94. Minute in Führung gebracht hatte, glich Josko Gvardiol in der 103. Minute der Nachspielzeit erneut aus. Die halbautomatische Technik stellte jedoch fest, dass der Ball Igor Matanovic auf dem Weg berührt hatte, was Mario Pasalic ins Abseits setzte und Kroatiens Hoffnungen (Vizemeister 2018, Dritter 2022) beendete und möglicherweise Luka Modrics Karriere beendete.

Spanien gegen Portugal am Montag

Das bedeutet, dass Spanien und Portugal am Montag, den 6. Juli, um 21:00 Uhr MESZ/20:00 Uhr BST im Achtelfinale erneut aufeinandertreffen werden, ein neues Kapitel in der iberischen Rivalität nach Portugals Sieg über Spanien im Nations League 2024/25 Finale vor einem Jahr. Insgesamt haben Spanien und Portugal 41 Spiele bestritten (offizielle Spiele einschließlich Freundschaftsspiele: Spanien gewann 17-mal, Portugal 7-mal und es gab 17 Unentschieden).