Spanien gegen Frankreich: Kurze Geschichte der Rivalität zwischen den WM-Favoriten

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Die großen Spiele der Weltmeisterschaft finden diese Woche statt: Frankreich und Spanien sind die ersten Länder, die um das Halbfinale kämpfen (Dienstag, 14. Juli, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST): Frankreich strebt ein unglaubliches drittes Finale in Folge an; Spanien strebt an, zum zweiten Mal überhaupt ein Finale zu erreichen und nach 2010 seinen zweiten Stern zu gewinnen.

Theoretisch erwarten manche, dass Frankreich als Favorit gilt, wenn es Torschützen wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise gibt, aber Spanien ist bisher das beste Defensivteam und hat nur ein Tor erzielt (wobei Frankreichs Trainer Didier Deschamps Spanien als Favorit bezeichnet). Sicher ist, dass dies ein unglaubliches Match wird... viele glauben, dass derjenige, der heute gewinnt, der große Favorit für ein Finale gegen England oder Argentinien sein wird.

Unglaublicherweise gibt es nur einen Präzedenzfall für ein Spanien-gegen-Frankreich-Spiel bei der Weltmeisterschaft. 2006 war es das Achtelfinale: Frankreich kam zurück und gewann 3:1, mit Toren von Ribéry, Vieira und Zidane; Frankreich verlor schließlich das Finale gegen Italien.

Zuletzt hat Spanien Frankreich zweimal besiegt: im Halbfinale der Nations League 2025 mit 5:4 und beim Halbfinale der UEFA-EM mit 2:1. Frankreich besiegte jedoch Spanien mit 2:1 im Finale der Nations League 2021, der ersten Austragung des Turniers.

Lange davor war das denkwürdigste Spiel das UEFA-Europameisterschaftsfinale 1984, bei dem Platini und Bellone trafen und Frankreich mit 2:0 gewann. In offiziellen Spielen (bei FIFA- oder UEFA-Wettbewerben) gelang es Spanien erst im Viertelfinale der UEFA-EM 2012, Frankreich mit 2:0 zu schlagen. Auch ihr letztes Freundschaftsspiel 2017 war ein Sieg für Spanien.

Insgesamt sind beide Nationen seit 1922 38 Mal aufeinandergetroffen, einschließlich Freundschaftsspiele, wobei Spanien 18, Frankreich 13 und 7 Unentschieden gewann. Wer gewinnt heute Abend und erreicht das WM-Finale?