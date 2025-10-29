Spanien gedenkt des Jahrestages der Überschwemmungen in Valencia

HQ

Spanien begeht heute ein Jahr seit den verheerenden Überschwemmungen, die im ganzen Land 237 Menschenleben forderten. Ein Jahr ist es her, dass es zu den tödlichsten Überschwemmungskatastrophen der letzten 50 Jahre in Europa gekommen ist.

Die Überschwemmungen, die am October 29, 2024 zuschlugen, wurden durch sintflutartige Regenfälle ausgelöst, die im Osten und Südosten Spaniens Sturzfluten verursachten. Am stärksten betroffen waren die südlichen Vororte von Valencia, wo 229 der Opfer gefunden wurden.

Zum Gedenken werden die Einwohner von Valencia 229 Notfallfoliendecken auf einem öffentlichen Platz auslegen, um die Opfer zu ehren, während zwei stille, von Fackeln beleuchtete Märsche in Benetusser zusammenlaufen, einem der am stärksten von den Überschwemmungen betroffenen Gebiete.

Überschwemmungen in Valencia // Shutterstock

Trotz des düsteren Tons des Jahrestages bleibt die öffentliche Wut groß . Am Wochenende gingen Zehntausende auf die Straße, um den Rücktritt des konservativen Regionalchefs Carlos Mazón zu fordern, und warfen seiner Regierung vor, nicht rechtzeitig gewarnt zu haben.

Als Reaktion darauf kündigte die spanische Regierung am Dienstag ein neues Kreditgarantiepaket in Höhe von 5 Milliarden Euro an, um betroffene Haushalte und Unternehmen zu unterstützen. Mehr als 8 Mrd. EUR wurden bereits für Wiederaufbau- und Aufräumarbeiten bereitgestellt.

Die Überschwemmungen im Jahr 2024 wurden durch ein Wetterphänomen verursacht, das lokal als DANA bekannt ist, ein isoliertes Tiefdruckgebiet in großer Höhe, das entsteht, wenn kalte und warme Luftmassen aufeinanderprallen. Wissenschaftler warnen davor, dass diese Extremereignisse durch den Klimawandel immer häufiger werden.