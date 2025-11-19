Spanien gedenkt 50 Jahre seit Francos Tod

HQ

Am 20. November 2025 feiert Spanien 50 Jahre seit dem Tod von Francisco Franco, dem Diktator, der das Land fast vier Jahrzehnte lang regierte – eine Periode, die als Franco-Diktatur 1936–1975 bekannt ist.

Franco starb am 20. November 1975 und beendete damit ein Regime, das auf strikter autoritärer Kontrolle, Zensur und eingeschränkten Bürgerrechten basierte. Sein Tod ebnete den Weg für Spaniens Übergang zur Demokratie, der bis heute eine der bedeutendsten politischen Veränderungen in Spaniens Geschichte ist.

Fünfzig Jahre später sind die Meinungen über die Franco-Ära weiterhin geteilt. Einige sehen die Zeit als eine Zeit der Ordnung, Stabilität und des Fortschritts, während andere die Repression, politische Verfolgung und Beschränkungen hervorheben, die das Regime prägten.

Selbst heute sind die Spanier weitgehend entlang der Rechts-Links-Spaltung gespalten, wie mit dem Erbe der vier Jahrzehnte andauernden Diktatur umzugehen ist, die auf den Bürgerkrieg von 1936–1939 folgte und mit Francos Tod vor 50 Jahren am Donnerstag im Alter von 82 Jahren endete.