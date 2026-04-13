Spanien fordert China auf, sich bei der Gestaltung einer multipolaren Welt zu engagieren

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Der spanische Premierminister Pedro Sánchez hat China aufgefordert, eine größere globale Führungsrolle zu übernehmen, und argumentiert, dass eine stärkere "multipolare" Welt ein stärkeres Engagement Pekings bei wichtigen internationalen Themen erfordert.

Bei seinem jüngsten Besuch in China an der Tsinghua-Universität sagte Sánchez, das Land solle eine größere Rolle bei der Bewältigung von Herausforderungen wie Klimawandel, globaler Sicherheit, Ungleichheit und der Steuerung neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz spielen.

Seine Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der viele europäische Staats- und Regierungschefs globale Allianzen neu bewerten, insbesondere da die Vereinigten Staaten Anzeichen zeigen, sich in mehreren internationalen Bereichen von Führungsrollen zurückzuziehen. Sánchez betonte, dass Europa auch seine Anstrengungen "verdoppeln" müsse, als Reaktion auf dieses sich verschiebende Machtverhältnis.

Der spanische Staatschef wird voraussichtlich Xi Jinping treffen, um geopolitische Fragen zu besprechen und die bilateralen Beziehungen zu stärken. Spanien hat sich als eine der offeneren europäischen Volkswirtschaften gegenüber China positioniert und setzt sich trotz anhaltender Handels- und Sicherheitsbedenken für Zusammenarbeit statt Konfrontation ein.